Стремление Соединенных Штатов играть роль глобального лидера больше не следует воспринимать как должное. Такое мнение канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) высказала в интервью шести европейским газетам, включая Die Süddeutsche Zeitung и The Guardian. Беседу с ней немецкое издание опубликовало в субботу, 27 июня.

"Мы выросли с осознанием того, что США хотят быть мировой державой", - констатировала глава германского правительства. "Если США сейчас добровольно откажутся от этой роли, мы должны будем очень серьезно задуматься", - продолжила она.

Меркель выразила обеспокоенность недостатком сотрудничества на международной арене. По ее словам, "глобальные притязания" Китая, а также перемены в Соединенных Штатах заставляют Европу сплотиться. Необходимо сделать "все возможное, чтобы не скатиться к протекционизму", добавила она.

Военное присутствие США в ФРГ - в интересах Германии

Канцлер ФРГ отдельно остановилась на американских планах частичного вывода войск из Германии, подчеркнув, что нахождение контингента соответствует интересам самого Вашингтона.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только ФРГ и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки", - уверена она.

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал, что Берлин должен увеличить расходы на оборону, доведя этот показатель как минимум до 2 процентов ВВП ФРГ, и ссылался при этом на решение НАТО от 2014 года.

Ангела Меркель подчеркнула, что "в последние годы мы добились значительного роста и продолжим действовать в этом направлении с целью наращивания нашего военного потенциала".

Приверженность сохранению "трансатлантического зонта"

Французский коллега Меркель Эмманюэль Макрон в феврале отмечал, что мир сталкивается с "глобальной конкуренцией между Соединенными Штатами и Китаем", "ускоренной дезинтеграцией международного правопорядка" и дезинтеграцией архитектуры контроля над вооружениями в Европе. По словам Макрона, европейцы должны ответить на это "большей стратегической автономией".

Берлин придерживается на этот счет несколько иной позиции. "Посмотрите на то, (что происходит. - Ред.) в мире. Посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и сохранению нашего общего "ядерного зонта", - подчеркнула Меркель.

"Однако, безусловно, бремя, которое ложится на Европу, должно возрасти по сравнению с периодом холодной войны", - добавила глава правительства Германии.

Меркель - о фонде восстановления экономики Евросоюза

В свете финансового кризиса, обусловленного пандемией, канцлер ФРГ отстаивает идею европейской солидарности - она отдельно остановилась на планах ЕС по созданию масштабного фонда для восстановления экономики, наполнение которого должно составить около 1,5 трлн евро. Меркель оправдала резкий сдвиг в финансовой политике Германии на европейском направлении, подтвердив, что ФРГ фактически отходит от курса, ранее предполагавшего отказ от общеевропейской задолженности.

"В условиях подобного кризиса каждый должен делать то, что необходимо. В данном конкретном случае необходимое - это пойти на исключительный (шаг. - Ред.)", - подчеркнула она.

Еще в апреле Еврокомиссии было предложено разработать конкретные предложения по созданию данного фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы.