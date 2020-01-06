В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, вызванным гибелью иранского генерала в результате американского ракетного удара, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 11 января нанесет визит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 6 января, в Берлине. "Россия - важный игрок на мировой арене", - сказал Зайберт, напомнив, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
По его словам, Меркель в поездке будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Как сообщил Зайберт, Меркель и Мас обсудят с Путиным ситуацию в Иране и Ираке после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также конфликты в Сирии и Ливии.
Ранее о визите Меркель в Москву сообщила пресс-служба Кремля, уточнившая, что федеральный канцлер посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В сообщении пресс-службы отмечается, что стороны обсудят "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", а также реализацию Минских соглашений по Украине и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.
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