В связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, вызванным гибелью иранского генерала в результате американского ракетного удара, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 11 января нанесет визит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. "Очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 6 января, в Берлине. "Россия - важный игрок на мировой арене", - сказал Зайберт, напомнив, что она является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
По его словам, Меркель в поездке будет сопровождать глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). Как сообщил Зайберт, Меркель и Мас обсудят с Путиным ситуацию в Иране и Ираке после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а также конфликты в Сирии и Ливии.
Ранее о визите Меркель в Москву сообщила пресс-служба Кремля, уточнившая, что федеральный канцлер посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В сообщении пресс-службы отмечается, что стороны обсудят "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", а также реализацию Минских соглашений по Украине и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.
Меркель 11 января посетит Россию по приглашению Путина (5)
Лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке...
В Австралии бороться с лесными пожарами помогают резервисты
Правительство в Канберре мобилизовало 3000 резервистов -...
Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа (5)
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала...
Трамп грозит Ираку жесткими санкциями за вывод войск США (39)
По словам президента США Дональда Трампа, если Ирак...
В Иране прощаются с убитым США генералом Сулеймани
Дочь убитого генерала обещала, что гибель ее отца...
TOP новостей
Горький опыт украинца в Литве: проработал несколько месяцев, вернулся домой с 3 евро (90)
Олександр Киселов из города Днипро приехал в Каунас на...
Вильнюсцы возмущены: ситуация с вывозом мусора выходит из-под контроля (25)
Столица Литвы утопает в мусоре, – об этом в последнее...
Критики: предлагаемые президентом превентивные беседы с ДГБ могут ущемлять права человека (1)
Внесенные президентом Литвы Гитанасом Науседой...
Политолог: о какой солидарности в Литве может идти речь при таком социальном разобщении (55)
Жители Литвы деполитизированы, и это нехорошо,...