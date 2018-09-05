Премьера EQC — первого серийного электромобиля марки — состоялась на специальном мероприятии в Стокгольме. Ввиду того, что разработка новой модульной платформы для электромобилей Mercedes пока еще не завершена, за основу EQC взято шасси GLC. Хотя о простой разновидности углеводородного «паркетника» речи не идет — у EQC свой оригинальный кузов, который, к тому же, при длине 4,76 м оказывается несколько крупнее по сравнению с GLC. Кстати, в Mercedes ради лучшей аэродинамики сознательно отказались от привычных для машин такого рода рейлингов на крыше.

Внутреннее убранство EQC выполнено в стиле других новых моделей Mercedes — тут и характерная трехспицевая «баранка», а также парочка 10,25-дюймовых дисплеев (один виртуальной комбинации приборов, другой отвечает за новую фирменную медиасистему MBUX). Из опций — декоративные вставки «под дерево» или «карбон», аудиосистема фирмы Burmester, а также пакет отделки AMG Line, включающий руль с приплюснутым ободом и металлические накладки на педалях.

Кроссовер располагает двумя электродвигателями — по одному на каждой оси. Их суммарная отдача достигает 408 лошадиных сил и 765 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у EQC займет 5,1 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Тяговой батареи емкостью 85 кВт•ч должно хватить на 450 км пробега по европейской методике NEDC.

Выпуск EQC осваивается на двух предприятиях компании — в Бремене и Beijing Benz Automotive в Пекине. Информацию о стоимости и точных сроках рыночного дебюта своего электро-SUV в Mercedes озвучат позже. В любом случае у дилеров EQC ждать раньше 2019 года не приходится — по слухам, цены будут начинаться от 70 000 евро.