Мэр Тбилиси призывает объяснить будущему поколению, "что и как было в реальности" в исторических отношениях грузин, осетин и абхазов. По словам Кахи Каладзе, Путин уже не в первый раз излагает неверные факты.
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что президент России Владимир Путин "проводит свою политику", предоставляя населению неверную информацию об истории Грузии и Южной Осетии. "Это не первый случай, когда этот человек делает такие заявления и предоставляет населению неверную информацию", - цитирует Каладзе в воскресенье, 14 июля, издание "Грузия Онлайн".

Таким образом мэр Тбилиси и бывший футболист Каладзе отреагировал на высказывание Путина относительно взаимоотношений Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, сделанное российским лидером в Екатеринбурге 9 июля. Тогда Путин заявил, что грузинские войска жестоко вели себя в 1918 году в Абхазии, "которую они оккупировали при помощи германских войск".

Путин назвал действия грузин в Осетии геноцидом

"Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом", - добавил Путин, утверждая, что при Сталине земли абхазов были поглощены советской Грузией.

"Ясно, что он проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, нашему будущему поколению, что и как было в реальности. Это важно", - прокомментировал заявление главы Кремля Каладзе.

Ранее слова Путина об истории Грузии раскритиковали также в грузинской патриархии. Подобное "искажение исторических фактов способствует углублению существующих конфликтов", отмечалось в заявлении патриархии Грузии, опубликованном на ее сайте 12 июля.

Антипутинские настроения в Грузии обострились в середине июня. Тогда в Тбилиси начались массовые протесты в связи с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке.

Deutsche Welle

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