Мэр польского города Гданьск находится в критическом состоянии после ножевого ранения

В воскресенье, 13 января, мэр польского города Гданьск Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи».

По словам очевидцев, после выступления градоначальника на сцену выбежал неизвестный мужчина и ударил Адамовича ножом в область сердца, а потом он кричал в микрофон, что его зовут Стефан, он «невиновным сидел в тюрьме, поэтому сегодня умер Адамович».

Между тем, мэр Гданьска жив. Он госпитализирован в критическом состоянии, и сейчас врачи пытаются его спасти, делают операцию. Отмечается, что медики «Скорой помощи» прибыли на место происшествия очень быстро, и после необходимых реанимационных мероприятий доставили раненого в больницу, сообщает информационный портал Onet.

Как писал сайт kp.ru, нападавший задержан. По данным телеканала TVN24, это 27-летний житель Гданьска. Расследование продолжается.