Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения из-за вспышки кори среди ортодоксальных иудеев Бруклина.
Žydų šeimos
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Власти под угрозой штрафа в 1000 долларов потребуют от непривитых жителей нескольких участков района вакцинироваться в течение 48 часов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что вакцина от кори "безопасна, эффективна и испытана временем".

С осени в Бруклине было зафиксировано более 250 случаев кори, в целом в Нью-Йорке — 285 случаев. В 21 случае пациента пришлось госпитализировать, в пяти — отправить в отделение интенсивной терапии. Источником вспышки считается непривитый ребенок, заразившийся корью во время поездки в Израиль.

Большинство заболевших — хасиды из Бруклина, пишет The New York Times. Как пишет The Washington Post, ортодоксальные иудеи в США нередко отказываются делать детям прививки — не из религиозных соображений, а из-за недоверия к правительству и неверия в безопасность вакцин.

Медуза
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