Власти под угрозой штрафа в 1000 долларов потребуют от непривитых жителей нескольких участков района вакцинироваться в течение 48 часов. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что вакцина от кори "безопасна, эффективна и испытана временем".
С осени в Бруклине было зафиксировано более 250 случаев кори, в целом в Нью-Йорке — 285 случаев. В 21 случае пациента пришлось госпитализировать, в пяти — отправить в отделение интенсивной терапии. Источником вспышки считается непривитый ребенок, заразившийся корью во время поездки в Израиль.
Большинство заболевших — хасиды из Бруклина, пишет The New York Times. Как пишет The Washington Post, ортодоксальные иудеи в США нередко отказываются делать детям прививки — не из религиозных соображений, а из-за недоверия к правительству и неверия в безопасность вакцин.
Грузия отметила 30-ю годовщину "кровавого воскресенья" (1)
В Грузии 9 апреля отмечают День национального единства...
Мэр Нью-Йорка объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори (1)
Власти Нью-Йорка объявили режим чрезвычайной ситуации...
Правнук Муссолини Гай Юлий Цезарь баллотируется в Европарламент (1)
Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини по...
Лондон хочет отсрочить Brexit до 30 июня, ЕС - на больший срок (2)
Накануне внеочередного саммита ЕС, на котором будет...
Глава Госдепа США: Голаны можно признать израильскими, а Крым российским – нет (7)
Майк Помпео отметил, что Израиль захватил Голаны,...
TOP новостей
"Это месть": глава МИД - о начатом Россией расследовании в отношении литовских судей (63)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Тройка лидеров президентской гонки: некоторые оценки избирателей удивляют политологов (50)
Еще до начала избирательной кампании президентских...
Проект Rail Baltica: уже известно, сколько будут длиться и сколько будут стоить поездки на поездах (34)
Из Вильнюса в Таллин можно будет добраться чуть...
Brexit становится болезненным процессом: эмигрантам надо следить за ситуацией (1)
Большая часть литовских эмигрантов, живущих в...
Погода преподнесет сюрприз: будет идти и дождь и снег
В среду погоду в Литве обусловит небольшой циклон....