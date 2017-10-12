Мэр Львова советуется с Эстонией, что делать с мемориалом советским воинам

Сейчас во Львове (город на западе Украины) идет бурная дискуссия относительно того, что делать с огромным советским мемориалом. Центральной частью памятника является 30-метровая колонна, по бокам которой расположены барельефы, изображающие пехотинца, танкиста, артиллериста, летчика и матроса в полный рост.
В центре композиции — бронзовые фигуры солдата и женщины, олицетворяющей Родину-мать. Монумент Славы был возведен во Львове в 1970 году и был удостоен высоких премий.
Согласно украинскому закону, символы тоталитарной власти подлежат устранению из публичного пространства. Эксперты пришли к выводу, что в данном случае речь идет не о возвышении коммунистического режима, а о борьбе с немецкой оккупацией. Львовский мэр Садовый считает, что монумент возможно музеефицировать, и в этом бы эстонский опыт очень пригодился.
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