В своей статье в газете Observer Хан, член Лейбористской партии, пишет, что Британия через шесть месяцев рискует столкнуться либо с "плохой сделкой", либо вовсе остаться "без сделки".
Сейчас больше разговоров о политических амбициях Бориса Джонсона, который подал в отставку с поста министра иностранных дел из-за несогласия с политикой Мэй по "брекситу", чем о том, что было бы хорошо для Великобритании, недоволен мэр Лондона.
Мэй заявляет, что новый референдум о "брексите" будет "предательством демократии".
Хан пишет, что уважает "волю британского народа", большинством голосов одобрившего "брексит". По признанию лондонского мэра, он сам не ожидал, что поддержит призывы к проведению второго референдума, но теперь его заставляет это сделать "хаотичный подход" правительства Мэй к переговорам с ЕС, которые, на его взгляд, зашли в тупик.
По словам Хана, британцы "должны сказать последнее слово". "Это означает всенародное голосование за любое соглашение с Евросоюзом, достигнутое правительством, голосование за выход без соглашения, если оно не будет достигнуто, наряду с возможностью сохранения [Британии] в составе ЕС", - написал мэр.
По мнению Хана, британский премьер не смогла договориться о позиции по "брекситу" даже со своей партией, не говоря уже о соглашении с ЕС.
Великобритания покинет Евросоюз в конце марта 2019 года. До конца октября Лондон и ЕС должны закончить переговоры об условиях выхода Британии из союза.
На этой неделе переговорщик по "брекситу" от ЕС Мишель Барнье заявил, что договоренности об условиях выхода Британии могут быть достигнуты в ближайшие шесть-восемь недель. Это заявление привело к росту курса фунта.
Газета Independent назвала заявление Барнье частью операции по "спасению" Мэй, которую начали лидеры европейских стран, опасаясь, что на октябрьской конференции Консервативной партии Джонсон может добиться ее смещения с поста лидера партии.
Переговоры об условиях "брексита" продолжаются с лета прошлого года и пока ни к чему не привели.
План премьера по выходу из ЕС, против которого возражал Джонсон, предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах, а также создание совместной таможенной территории, то есть очень мягкий "брексит".
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