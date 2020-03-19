Как объявила поздно вечером подконтрольная лондонской мэрии компания Transport for London (TfL), с четверга до особого распоряжения будут закрыты "до 40" станций метро, на которых нет пересадки между линиями.

С пятницы полностью прекратит работу короткая линия метро, связывающая вокзал Ватерлоо и лондонский Сити. Тогда же метро перестанет ходить по ночам (до сих пор несколько линий работали круглосуточно по пятницам и субботам).

Вместе с тем, ночные маршруты автобусов сохранятся, хотя в целом интервалы их движения увеличатся, поскольку круглосуточные автобусы необходимы сотрудникам жизненно важных организаций, объясняется в пресс-релизе TfL.

Интервалы движения всех других видов транспорта, не исключая и трамваи на юге Лондона, также с понедельника будут увеличены.

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"Люди не должны ездить, ни на чем, без совсем крайней необходимости. Лондонцам следует избегать социального взаимодействия без абсолютной необходимости, и именно этому им не следует пользоваться транспортной сетью без такой необходимости", — заявил мэр Лондона Садик Хан.

Количество пассажиров в общественном транспорте в Лондоне с начала эпидемии Covid-19 заметно уменьшилось. 16 марта TfL отчиталась, что за неделю численность пассажиров в метро снизилась на 19%, а в автобусах — на 10%. Компания прогнозировала значительные убытки и указывала, что ей потребуется помощь от правительства на сумму не менее 500 млн фунтов.

В Лондоне от Covid-19 умерло уже более 30 человек. Премьер-министр Борис Джонсон констатировал, что в столице инфекция распространяется быстрее, чем в других частях Соединенного Королевства.

Руководитель сестринского состава лондонских больниц Мартин Макрэй в среду сказал, что до пика пандемии еще далеко. По его словам, в лондонских больницах пока достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и есть планы закупки дополнительного оборудования.

Однако, по его словам, специалистов для применения этой аппаратуры уже не хватает, а также ощущается дефицит средств защиты для медперсонала.