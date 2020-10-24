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Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный тест на коронавирус, пишет 112.ua. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Кличко добавил, что во время проверок больниц он постоянно посещал инфекционные отделения, в которых лечили инфицированных коронавирусом.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо", - написал Виталий Кличко.

Он заявил, что в связи с инфицированием отправился на самоизоляцию и будет работать дома.

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