Мэр Киева Кличко заразился коронавирусом

Кличко добавил, что во время проверок больниц он постоянно посещал инфекционные отделения, в которых лечили инфицированных коронавирусом.

"Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо", - написал Виталий Кличко.

Он заявил, что в связи с инфицированием отправился на самоизоляцию и будет работать дома.