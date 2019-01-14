Инцидент произошел во время благотворительного мероприятия "Большой оркестр праздничной помощи", в ходе которого в Польше ежегодно собирают средства на помощь медицинским учреждениям. Акция, проходящая во всех городах Польши, завершается концертом.

Как сообщают свидетели, во время участия Адамовича в концерте неизвестный ворвался на сцену и ранил политика ножом. "Меня зовут Стефан. Я невиновным сидел в тюрьме, поэтому сегодня погиб Адамович", - кричал нападавший в микрофон со сцены, пока его не повалили на пол.

Прибывшие на место происшествия медики долго проводили реанимационные мероприятия. Сейчас градоначальник госпитализирован, его состояние оценивается как критическое. Сообщается, что мэр получил ранение в область сердца.

Впоследствии стало известно, что мэру была сделана операция, которая длилась пять часов. "Повреждения были очень тяжелые: серьезная травма сердца, повреждение диафрагмы, раны органов внутри брюшной полости. Ближайшие часы все решат", - указал проводивший операцию врач Томаш Стефаняк.

Полиция оцепила место происшествия, нападавший задержан полицией. Как выяснили журналисты, в 2013 году 27-летний житель Гданьска был приговорен к 5,5 годам заключения за нападения на банки и недавно освободился. На допросе мужчина заявил, что его пытали в тюрьме, и обвинил в этом оппозиционную партию "Гражданская платформа", сообщает канал TVN24.

При этом в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание. Сообщается, что преступник смог войти на сцену с удостоверением для СМИ.

Нападение на мэра Гданьска осудили в Twitter президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. "Обычно мы расходимся во взглядах в мэром Адамовичем в вопросах о том, как нужно вести публичные дела и дела Польши, - написал глава государства. - Но сейчас мы все с ним и его близкими молимся о его выздоровлении". "Покушение на жизнь и здоровье мэра Павла Адамовича заслуживает осуждения", - указал премьер.