Мэр Фёкьера Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, так как некоторые собаки лают здесь практически круглые сутки и не дают соседям спокойно жить.

Защитники прав животных уже возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец тявкнет или гавкнет.

Запрет был одобрен городским советом, решившим защитить право 1400 жителей Фёкьера на тишину и покой. Нарушители будут штрафоваться, если на них поступят жалобы от соседей.

А началось все с того, что жители городка подписали петицию, умоляя городские власти разобраться с одной из жительниц Фёкьера, в доме которой живут и постоянно лают несколько крупных собак.

Мэр рассказывает, что вместе с коллегами по горсовету они пытались поговорить с этой женщиной, но она даже слушать не стала.

"Но мы же не могли просто уйти и ничего не предпринять", - продолжает городской голова. Поэтому местные власти порешили запретить в городке громкое гавканье.

Защитники прав животных уже собираются подать на городские власти в суд, утверждая, что с таким же успехом можно было бы запретить звон церковных колоколов, и что вообще-то пасть собаки, кроме всего прочего, предназначена для лая.

Фёкьер - не первый населенный пункт во Франции, чьи власти ополчились на собачий лай.

В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.

Можно не лаять?



Собачий лай часто раздражает соседей, но это - лишь способ общения и выражения эмоций, данный собакам природой.

Громкость и тон собачьего лая варьируются в зависимости от породы и других условий, но может достигать 100 децибел, что сравнимо с шумом станков на заводе.

Рекордсмен в этом смысле - золотистый ретривер из Австралии по кличке Чарли. Громкость его лая достигает 113,1 децибел.

Собаки лают по разным причинам: чтобы привлечь к себе внимание, предупредить об опасности или отпугнуть чужака. Кроме того, лай - это способ коммуникации с другими собаками, а также реакция на одиночество и изоляцию.

Существуют электронные ошейники, бьющие собаку слабым электрическим зарядом каждый раз, когда она начинает лаять, но защитники животных требуют запретить их применение, так как считают это жестокостью.

Подобные ошейники запрещены, например, в Швейцарии. Но в той же Швейцарии существует и множество других правил, касающихся собак, и в этом смысле страна впереди планеты всей.

Четвероногие друзья швейцарцев обязаны иметь свой собственный швейцарский собачий паспорт с фотографией и подробным описанием животного. Кроме того, им необходима прописка, которую дают местные власти.

Практически во всех кантонах собаки должны пройти курс тренировки на хорошее поведение.

Их нельзя выгуливать близ детских площадок и школ, а кроме того, в общественном транспорте в Швейцарии за псов нужно платить, хотя и в два раза меньше, чем за людей.