"Против персоны составлен протокол административного наказания, решение будет принято в течение месяца", — лаконично ответили на запрос журналистов в Центре госязыка. Подробности случая ведомство пока что не разглашает. Не стал комментировать информацию и сам мэр Даугавпилса, отмечает передача.

В начале октября прошлого года Центр госязыка уже штрафовал Рихарда Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. В тот раз политику было дано полгода на улучшение навыка.

Известно, что ранее в Центр госязыка было подано 4 жалобы на Рихарда Эйгимса.