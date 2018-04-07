"Против персоны составлен протокол административного наказания, решение будет принято в течение месяца", — лаконично ответили на запрос журналистов в Центре госязыка. Подробности случая ведомство пока что не разглашает. Не стал комментировать информацию и сам мэр Даугавпилса, отмечает передача.
В начале октября прошлого года Центр госязыка уже штрафовал Рихарда Эйгимса за незнание госязыка на достаточном уровне. В тот раз политику было дано полгода на улучшение навыка.
Известно, что ранее в Центр госязыка было подано 4 жалобы на Рихарда Эйгимса.
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