Вместе с тем Колау призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя отозвать направленные в Каталонию полицейские отряды. По мнению мэра Барселоны, Рахой также не должен был лишать власти каталонские учреждения. Колау убеждена, что сейчас нужны "жесты примирения с обоих сторон", а не усиление напряжения, которое "никогда ничего не привносит".
В парламенте Каталонии вечером во вторник, 10 октября, может состояться заседание, на котором глава автономии Карлес Пучдемон объявит о независимости региона. Свою обеспокоенность возможным объявлением независимости высказали и представители крупного бизнеса. Об уходе из Каталонии заявил ряд банков, а также крупное дорожное предприятие Abertis.
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