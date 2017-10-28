Мэр Анкары объявил об отставке

Заявление он написал по собственному желанию. "Я ухожу не потому, что был плохим мэром. Я это делаю, потому что (президент Турции Тайип) Эрдоган попросил меня об этом. Я подчиняюсь его приказам и покидаю свой пост", - приводит его слова Hurriyet.
Гекчек - представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР). Как считают турецкие СМИ, отставка Гёкчека связана со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им правящей партии. По данным Hurriyet, в настоящее время более 800 и 1397 глав регионов, городов и муниципалитетов являются членами ПСР.
ТАСС напоминает, что в течение последнего месяца свои посты покинули мэр Стамбула Кадир Топбаш, глава города Дюздже Мехмет Келеш, мэр Нигде Фарук Айдоган и градоначальник Бурсы Реджеп Альтепе.
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