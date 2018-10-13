По ее словам, посыл надписи был направлен не в адрес детей, а в адрес "леволиберальных СМИ, ее критикующих".
"Я хотела показать им, что мне плевать. Вы можете критиковать что угодно, но это не помешает мне делать то, что я считаю правильным", — объяснила первая леди США.
Меланья Трамп добавила, что хотела бы, чтобы люди и медиа обращали внимание на ее поступки и инициативы, а не на одежду.
В июне Трамп подверглась критике из-за куртки с надписью "Мне реально наплевать. А вам?", которую она надела перед визитом в центры содержания для несовершеннолетних.
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