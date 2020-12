За декор Белого дома по традиции отвечает Первая леди. Мелания Трамп сообщила, что выбранная в этом году тема "Красивая Америка" призвана "отдать дань величию нашей великой нации".

В украшении резиденции американского президента принимали участие волонтеры со всей страны. В общей сложности на территории Белого дома установлены более 60 рождественских елок, развешаны гирлянды совокупная длина которых - около 400 метров.

Главная рождественская ель размещена в Голубой комнате Белого дома. Украшения для нее создали учащиеся школ из самых разных частей страны. Ель в этом году привезли в Вашингтон из штата Западная Вирджиния,

Также по традиции был изготовлен пряничный Белый дом весом более 180 кг. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Первой леди.

This weekend, volunteers from all across America have come to decorate the @WhiteHouse for the holiday season. Thank you for your time, enthusiasm & devotion to make sure the spirit of peace & joy fill the historic rooms & halls of the People’s House! #WHChristmas pic.twitter.com/k1VAqCpCgk