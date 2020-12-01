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Первая леди США Мелания Трамп в понедельник продемонстрировала украшенные к Рождеству залы Белого дома. На фотографиях и видеокадрах в Twitter-аккаунте супруги американского лидера видно, как холлы и комнаты резиденции президента США украшены елями и праздничными декорациями, главным образом, в красных, золотых и синих оттенках, сообщает "Интерфакс".
Šventiškai išpuošti Baltieji rūmai, Melania Trump
Šventiškai išpuošti Baltieji rūmai, Melania Trump
© DELFI montažas / Scanpix

За декор Белого дома по традиции отвечает Первая леди. Мелания Трамп сообщила, что выбранная в этом году тема "Красивая Америка" призвана "отдать дань величию нашей великой нации".

В украшении резиденции американского президента принимали участие волонтеры со всей страны. В общей сложности на территории Белого дома установлены более 60 рождественских елок, развешаны гирлянды совокупная длина которых - около 400 метров.

Главная рождественская ель размещена в Голубой комнате Белого дома. Украшения для нее создали учащиеся школ из самых разных частей страны. Ель в этом году привезли в Вашингтон из штата Западная Вирджиния,

Также по традиции был изготовлен пряничный Белый дом весом более 180 кг. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Первой леди.

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