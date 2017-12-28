Магнолия была посажена седьмым президентом США Эндрю Джексоном (1829—1837) в память о его умершей жене. Эта магнолия служила фоном для многих исторических торжеств и церемоний, происходивших на лужайке Белого дома. Изображение дерева также красовалось на 20-долларовых купюрах, находившихся в обращении с 1928 по 1988 годы.

Специалисты Национального дендрария США предупреждали, что структура дерева сильно повреждена и оно может упасть в любой момент, поэтому представляет опасность для посетителей Белого дома.

Ознакомившись с докладом экспертов, Мелания Трамп приняла решение спилить магнолию. Пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм уточнила, что от дерева взяли саженцы, которые можно будет посадить на том же месте.

Гришэм подчеркнула, что дерево представляло опасность для посетителей Белого дома и журналистов, которые часто во время взлета президентского вертолета часто стояли прямо напротив исторической магнолии.

Саженец, из которого выросла магнолия, был привезен с фермы четы Джексонов в штате Теннесси. Он был взят от любимого дерева супруги седьмого президента США Рэйчел. Проблемы с магнолией начались в 1970-х годах, когда часть дерева пришлось спилить, а образовавшиеся в стволе пустоты залить цементом. В то время это считалось стандартным решением проблемы, но, по словам экспертов, оно нанесло непоправимый урон дереву.

В 1981 году цемент убрали — вместо него для поддержки дерева была создана целая система из опорных шестов и веревок. При беглом взгляде со стороны казалось, что с деревом все нормально, однако специалисты Национального дендрария США отмечали, что дерево полностью зависит от искусственной системы поддержки.

За время жизни магнолии Джексона в Белом доме сменилось 39 президентов, США пережили Гражданскую и две мировые войны. Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, поблагодарила в "Твиттере" всех, кто заботился о дереве все эти годы. Она также поблагодарила Меланию Трамп за решение посадить на месте старой магнолии саженец нового дерева.