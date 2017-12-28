Магнолия была посажена седьмым президентом США Эндрю Джексоном (1829—1837) в память о его умершей жене. Эта магнолия служила фоном для многих исторических торжеств и церемоний, происходивших на лужайке Белого дома. Изображение дерева также красовалось на 20-долларовых купюрах, находившихся в обращении с 1928 по 1988 годы.
Специалисты Национального дендрария США предупреждали, что структура дерева сильно повреждена и оно может упасть в любой момент, поэтому представляет опасность для посетителей Белого дома.
Ознакомившись с докладом экспертов, Мелания Трамп приняла решение спилить магнолию. Пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм уточнила, что от дерева взяли саженцы, которые можно будет посадить на том же месте.
Гришэм подчеркнула, что дерево представляло опасность для посетителей Белого дома и журналистов, которые часто во время взлета президентского вертолета часто стояли прямо напротив исторической магнолии.
Саженец, из которого выросла магнолия, был привезен с фермы четы Джексонов в штате Теннесси. Он был взят от любимого дерева супруги седьмого президента США Рэйчел. Проблемы с магнолией начались в 1970-х годах, когда часть дерева пришлось спилить, а образовавшиеся в стволе пустоты залить цементом. В то время это считалось стандартным решением проблемы, но, по словам экспертов, оно нанесло непоправимый урон дереву.
В 1981 году цемент убрали — вместо него для поддержки дерева была создана целая система из опорных шестов и веревок. При беглом взгляде со стороны казалось, что с деревом все нормально, однако специалисты Национального дендрария США отмечали, что дерево полностью зависит от искусственной системы поддержки.
За время жизни магнолии Джексона в Белом доме сменилось 39 президентов, США пережили Гражданскую и две мировые войны. Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона, поблагодарила в "Твиттере" всех, кто заботился о дереве все эти годы. Она также поблагодарила Меланию Трамп за решение посадить на месте старой магнолии саженец нового дерева.
Мелания Трамп распорядилась спилить 200-летнюю магнолию Джексона (12)
Первая леди США Мелания Трамп распорядилась спилить...
YouTube извинился за блокировку видеоролика Навального (3)
YouTube разблокировал видеообращение Алексея Навального с...
Эрдоган: нельзя строить будущее Сирии с террористом во главе (10)
Реджеп Тайип Эрдоган требует отстранения от власти...
Выборы-2018 в Латвии: по рейтингам в Сейм пройдут шесть партий
2018 год — год парламентских выборов. Рейтинги партий,...
Порошенко намерен обменивать россиян на осужденных в РФ украинцев стороны провели обмен пленными (37)
Президент Украины объяснил, почему среди переданных...
TOP новостей
Жители Литвы снова открывают для себя нелегальный алкоголь и сигареты (37)
В последние несколько лет наблюдался спад в сфере...
Памятник, установленный "по-воровски". Почему на Урале начался конфликт из-за мемориала ссыльным литовцам (289)
В августе 2016 года на месте бывшего посёлка Галяшор на...
В Вильнюсе угнать маршрутный автобус – не проблема (10)
21-летний вильнюсец Виталий Танана, угнавший маршрутный...
Изгнанные? Сравните цены с той страной, где зарплаты в 3,8 раза больше, чем в Литве (112)
Возвращающиеся в Литву эмигранты не могут надивиться...
Без виз: жители Литвы смогут задержаться в Бресте и Гродно подольше (23)
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в...