Перед вылетом в Техас и по окончании поездки в аэропорту Мелания Трамп была запечатлена фотографами в зеленой ветровке бренда Zara за 39 долларов с надписью на спине «Мне реально плевать. А тебе?».
Многие американские СМИ предположили, что таким образом супруга Трампа хотела продемонстрировать, что ее на самом деле не интересуют проблемы мигрантов. В Белом доме поспешили заметить в ответ, что надпись на куртке первой леди не несет никакого подтекста.
Дональд Трамп в своем твиттере написал, что в действительности надпись на куртке его жены относилась к лживым СМИ («Fake News Media»). «Мелания узнала, насколько они нечестны, и теперь ей действительно наплевать!», — пояснил президент США.
“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018
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