Первая леди США Мелания Трамп совершила 21 июня неанонсированный визит в штат Техас — в центр содержания детей нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе. Но всех больше удивил не сам факт неожиданной поездки, а одежда супруги американского президента.
Melania Trump
© AP / Scanpix

Перед вылетом в Техас и по окончании поездки в аэропорту Мелания Трамп была запечатлена фотографами в зеленой ветровке бренда Zara за 39 долларов с надписью на спине «Мне реально плевать. А тебе?».

Многие американские СМИ предположили, что таким образом супруга Трампа хотела продемонстрировать, что ее на самом деле не интересуют проблемы мигрантов. В Белом доме поспешили заметить в ответ, что надпись на куртке первой леди не несет никакого подтекста.

Дональд Трамп в своем твиттере написал, что в действительности надпись на куртке его жены относилась к лживым СМИ («Fake News Media»). «Мелания узнала, насколько они нечестны, и теперь ей действительно наплевать!», — пояснил президент США.

Медуза
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