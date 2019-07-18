Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил в США пожизненный срок и еще 30 лет тюрьмы

62-летнего главу наркокартеля "Синалоа" называют самым известным преступником современности. По версии прокуратуры, Гусман несет ответственность за контрабанду сотен тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков - в частности, метамфетамина и марихуаны. Кроме того, его обвиняют в убийстве, преступном сговоре и других преступлениях.

В феврале 2019 года после почти трех месяцев рассмотрения дела Гусмана суд признал его виновным по всем 10 пунктам обвинений.

Как ожидается, Гусман будет отбывать наказание в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе, штат Колорадо. Эту тюрьму также называют "горным Алькатрасом", поскольку там действует режим супермаксимальной безопасности.

После экстрадиции из Мексики Гусман содержится в одиночной камере в особо охраняемой нью-йоркской тюрьме.

Защита Гусмана сообщала, что он неоднократно жаловался на условия содержания: в частности, на то, что в его камере без окон постоянно горит свет.

В среду наркобарон может в последний раз увидеться со своей женой Эммой Коронель и двумя дочерьми.

Адвокат Коротышки Эдуардо Баларесо называл требования обвинения фарсом и говорил, что приговор Гусману не изменит ситуацию с войной наркокартелей в Мексике.

Аресты и побеги

В 2017 году Мексика согласилась экстрадировать наркодельца только после того, как прокуратура США пообещала, что к Гусману не будет применена смертная казнь.

С запросом об эктрадиции Хоакина Гусмана к властям Мексики обратились два американских штата - Калифорния и Техас.

В 1980-е годы Коротышка основал наркокартель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику.

Будучи главарем картеля, Гусман славился своей жестокостью: в результате разборок его группировки с конкурентами в Мексике погибли тысячи человек. При этом в своем родном штате он считается фольклорным героем и является популярным персонажем так называемых "нарко-корридос" - музыкальных од наркобаронам.

Впервые Гусман был арестован в Гватемале в 1993 году и содержался в особо охраняемой тюрьме Пуэнте-Гранде, откуда ему удалось сбежать в 2001 году, спрятавшись в корзине для белья. 13 лет он находился на свободе, затем был снова арестован.

Второй раз Гусман бежал из мексиканской тюрьмы летом 2015 года, воспользовавшись прорытым специально для него тоннелем с освещением, вентиляцией и лестницами. Он провел в бегах полгода, но в январе 2016 года его опять задержали.

В 2013 году чикагская Комиссия по уголовным преступлениям назвала Эль Чапо "врагом общества номер один", он был обвинен как минимум семью федеральными районными судами США в контрабанде наркотиков.

Об экстрадиции Гусмана в США стало известно за день до инаугурации Дональда Трампа, который ранее заявлял, что мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками, а Штаты становятся "свалкой для Мексики".