Правительство Мексики задействовало армию, чтобы не позволить тысячам мигрантов нелегально перейти границу с США. Сотни солдат и сотрудников миграционной службы Мексики должны предотвратить переход в США почти трех тысяч беженцев преимущественно из Гондураса, сообщил глава миграционного ведомства Мексики Франсиско Гардуньо в пятницу, 2 октября.
"Они не перейдут через границу. Мигранты тоже должны соблюдать миграционное законодательство", - подчеркнул он. Со своей стороны президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не исключил, что попытка нелегального перехода американской границы может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США.
"Весьма странно, что такая большая группа беженцев отправилась в США как раз в преддверии выборов ", - отметил он. Лопес Обрадор сказал, что он не знает всех подробностей, но есть основания полагать, что данная акция организована с целью повлиять на президентские выборы в США.
Марш к американской границе
Несмотря на пандемию коронавируса, более трех тысяч мигрантов отправились из Гондураса в США и 1 октября пересекли границу с Гватемалой. Люди отправились в путь, последовав призывам в соцсетях.
Лопес Обрадор подчеркнул, что Мексика прилагает все усилия, чтобы не оказаться втянутой в предвыборную кампанию в США. Тема миграции является важной предвыборной темой в Соединенных Штатах.
За последние годы тысячи мигрантов из Центральной Америки, спасаясь от нищеты и насилия, перебирались большими группами в Мексику, чтобы оттуда попасть в США. Поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике санкциями на тот случай, если она не усилит борьбу с нелегальной миграцией, правительство в Мехико разместило на совместной границе с США 26 тысяч солдат.
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