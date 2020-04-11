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Договоренность о сокращении нефтедобычи была достигнута при посредничестве США. Ранее ограничить добычу нефти уже согласились другие участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия.
Nafta
Nafta
© AFP/ Scanpix

Мексика, после первоначальных колебаний, присоединилась к договоренности стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти с целью поддержания мировых цен на это сырье. Согласие Мексики было получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу, 10 апреля, в Мехико.

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По его словам, Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Она отказалась сокращать объемы на 400 тысяч баррелей, сославшись на то, что она только недавно с большим трудом нарастила производство нефти. Со своей стороны Трамп обещал сократить объем нефтедобычи в США еще на 250 тысяч баррелей в сутки, сообщил Лопес Обрадор.

Участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия только накануне в результате многочасовых переговоров согласились сократить производство нефти в мае и июне на 10 млн баррелей в сутки. Это составляет примерно 10 процентов мировой нефтедобычи. Для заключения окончательной договоренности странам ОПЕК+ не хватало согласия Мексики. Пока неясно, удовлетворятся ли другие государства ОПЕК+ сокращением нефтедобычи в том объеме, в котором предлагает Мексика.

Deutsche Welle
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