Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, чьи властные полномочия истекут 30 ноября, сказал, что мигранты, желающие получить временные документы, работу и образование для своих детей, смогут сделать это, подав заявление о предоставлении статуса беженцев. План предназначен только для тех, кто соблюдает мексиканские законы», – отметил Пенья Ньето в своем обращении.

Принять участие в этой программе, мигранты смогут в южных штатах Чьяпас и Оахака. Возможности для временной работы в этих штатах будут увеличиваться, от чего выиграют и сами мексиканцы, сказал Пенья Ньето.

По мнению посла Гондураса в Мексике, караван может добраться до столицы Мексики – Мехико уже через неделю. По его данным, ныне численность каравана составляет 3,5 тыс, по крайней мере две трети из них – граждане Гондураса. Караван отправился из Гондураса почти две недели назад, по пути к нему присоединяются жители других стран Центральной Америки.