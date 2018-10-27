Мексика предложила центральноамериканским мигрантам временный вид на жительство и работу. Таким образом Мехико пытается остановить продвижение каравана мигрантов из стран Центральной Америки, который движется в сторону США и вызывает серьезное раздражение Вашингтона. Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу между США и Мексикой и сократить помощь государствам, которые пропускают этот караван через свои границы.
Uraganas „Willa“ smogė Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantei
© AP / Scanpix

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, чьи властные полномочия истекут 30 ноября, сказал, что мигранты, желающие получить временные документы, работу и образование для своих детей, смогут сделать это, подав заявление о предоставлении статуса беженцев. План предназначен только для тех, кто соблюдает мексиканские законы», – отметил Пенья Ньето в своем обращении.

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Принять участие в этой программе, мигранты смогут в южных штатах Чьяпас и Оахака. Возможности для временной работы в этих штатах будут увеличиваться, от чего выиграют и сами мексиканцы, сказал Пенья Ньето.

По мнению посла Гондураса в Мексике, караван может добраться до столицы Мексики – Мехико уже через неделю. По его данным, ныне численность каравана составляет 3,5 тыс, по крайней мере две трети из них – граждане Гондураса. Караван отправился из Гондураса почти две недели назад, по пути к нему присоединяются жители других стран Центральной Америки.

"Голос Америки"
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