"Слишком часто наша риторика в поддержку свободной торговли не совпадает с нашими действиями. Всемирной торговой организации по-прежнему необходимо продолжить процесс реформирования, чтобы следовать в ногу с развитием глобальной экономики", — объяснила она.

В это же время Мэй заверила всех, что после выхода Великобритании из Евросоюза власти королевства подпишут новый торговый договор с лидерами ЕС, который будет выгоден всем сторонам. Она также предрекла светлое будущее Лондону после Brexit.

Кроме того, британский премьер также призвала мировое сообщество внимательно присмотреться к криптовалютам, таким как Bitcoin, и изучить способы их использования, которые есть на вооружении у преступников и террористов.

Выступая на Всемирном экономическом форуме, Мэй также отдельно отметила, что двусторонние отношения между США и Великобританией в настоящее время крепки как никогда. Она назвала эти отношения "особенными".

Мэй также сообщила, что в Давосе она проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы Сирии, Северной Кореи и Ирана. "Мы будем разговаривать о целом ряде внешнеполитических проблем, с которыми мы сталкиваемся, и будем решать их вместе", — пояснила она.

Трамп прибыл в Давос 25 января, его выступление перед коллегами назначено на 26 января. Как известно, американские президенты обычно не принимают личное участие в ВЭФ, но Трамп решил нарушить очередную традицию, став первым за 18 лет президентом США, который посещает Давос.

Ранее анонсировалось, что в своем выступлении Трамп призовет международные компании инвестировать в США и воспользоваться снижением корпоративных налогов, принятым по его инициативе.

В представительную американскую делегацию в Давосе также вошли госсекретарь Рекс Тиллерсон, министр торговли Уилбур Росс, министр финансов Стивен Мнучин и министр энергетики США Рик Перри.

Премьер-министр Великобритании также заявила о том, что онлайн-платформы наподобие мессенджера Telegram должны проявлять большее содействие в борьбе с терроризмом и "брать на себя большую ответственность в борьбе с вредоносными и незаконными действиями".

"Компании не могут оставаться в стороне, когда их платформы используются для содействия насилию над детьми, современному рабству, распространению материалов террористов и экстремистов", — отметила Мэй.

По ее словам, крупные международные IT-компании располагают "лучшими умами мира" для успешной борьбы с вредоносными материалами. "Нам необходима реакция от всей индустрии, потому что платформы меньшего размера быстро могут стать домом для преступников и террористов. Мы видели, как это случилось с Telegram. Нам нужно большее взаимодействия от таких платформ", — резюмировала Мэй.