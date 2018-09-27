"Мы видим, что происходит, когда естественный патриотизм, служащий основой здорового общества, превращается в агрессивный национализм, пользующийся страхом и неопределенностью, чтобы продвигать политику идентичности внутри страны и идти на агрессивную конфронтацию с другими странами, нарушая правила и подрывая институты", — заявила Мэй.

Она прямо указала, кого конкретно имеет в виду. "Мы видим это, когда такие страны, как Россия, грубо нарушают международное право, начиная с захвата суверенных территорий и заканчивая применением химического оружия агентами российского ГРУ на улицах Великобритании", — добавила Мэй, намекая, вероятно, на присоединение Крыма к России в 2014 году.

За несколько часов до выступления с трибуны ГА ООН премьер-министр Великобритании на заседании СБ ООН заявила о причастности России к инциденту в Солсбери, передает ТАСС. А попытки Кремля снять с себя ответственность за произошедшее Мэй назвала "гнусной фальсификацией".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который также присутствовал на этом заседании Совбеза, назвал обвинения Мэй высокомерными. В разговоре с журналистами он сказал, что британский премьер не в первый раз говорит о стопроцентных доказательствах, но никому не предъявляет их, нарушая положения ряда конвенций.

Прямо во время выступления британского премьер-министра Лавров пытался отвечать Мэй короткими репликами и риторическими вопросами. Он сказал, что Великобритания "упорно избегала проведения совместного расследования" по факту покушения в Солсбери. "Если они не хотят сотрудничать, означает ли это, что им есть что скрывать?" — добавил Лавров.

Тереза Мэй в своей речи также подчеркнула необходимость укреплять сотрудничество "сильных и ответственных" государств, которые не должны допускать разделения мира на сферы влияния и должны отстаивать идеалы демократии. В противном случае политический вакуум будут заполнять экстремистские движения и организации, например "Исламское государство"*, а также коммунисты и фашисты.

Напомним, резкое ухудшение отношений между Великобританией и Россией произошло после того, как 4 марта в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль. Позднее британскими специалистами было установлено, что пострадавших отравили боевым нервно-паралитическим ядом семейства "Новичок". Такие вещества разрабатывались в СССР под контролем спецслужб.