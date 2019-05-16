Мэй планирует провести новое голосование по "Брекзиту" в июне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в начале июня вновь вынести на голосование в парламент договор с Евросоюзом о порядке и условиях выхода Британии из состава ЕС. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент в первую неделю июня, это необходимо, чтобы обеспечить "Брекзит" еще до летних парламентских каникул, сообщила канцелярия Мэй вечером во вторник, 14 мая.
Мэй уже трижды безуспешно пыталась провести через парламент согласованный ею с Брюсселем договор о порядке "Брекзита". Сейчас она ведет переговоры с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином в попытке заручиться компромиссом, который обеспечит успешный исход вотума в парламенте. Тереза Мэй дала ясно понять, что она полна решимости добиться успеха на переговорах с Корбином, чтобы выполнить данное избирателям обещание о выводе Великобритании из состава ЕС.
Выборы в Европарламент
Правительство в Лондоне и представители Лейбористской партии уже полтора месяца ведут дискуссии о том, как заручиться большинством голосов в Палате общин для проведения договора по "Брекзиту", но продвигаются вперед крайне медленно. В Консервативной партии Терезы Мэй все чаще раздаются призывы прекратить эти переговоры.
Согласно первоначальным планам, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Сроки "Брекзита" переносились уже дважды, в результате Великобритании придется участвовать в запланированных на конец мая выборах в Европарламент.
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