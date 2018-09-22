"Вчера (глава Евросовета) Дональд Туск сказал, что наши предложения (по границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия) подорвали бы единый рынок. Он не стал вдаваться в подробности по поводу того, как именно это бы произошло, и не сделал никаких контрпредложений. Таким образом, мы находимся в тупике", - сказала Мэй, отметив, что считает недопустимым такое поведение Брюсселя, при котором британские предложения отвергаются без каких-либо объяснений.

"На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений. Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса", - указала Мэй.

Кроме того, она предупредила, что ни при каких условиях не согласится с таким решением, когда Северная Ирландия при провале переговоров останется в едином рынке ЕС, что приведет к возникновению границы между двумя частями Великобритании, которая пройдет по Ирландскому морю. "Это то, на что я никогда не соглашусь. Ни один британский премьер на это не согласится. Если ЕС полагает, что я так поступлю, то они совершают грубейшую ошибку".

Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет. "ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы", - отметила премьер.

Выступление Мэй стало ответом на итоги завершившегося 20 сентября в австрийском Зальцбурге неформального саммита ЕС. На нем европейские лидеры по сути отвергли предложенный британским премьер-министром план отношений между Лондоном и Брюсселем, прежде всего в области будущего экономического взаимодействия и решения проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции в Зальцбурге заявил, что предложения Великобритании по единому европейскому рынку и ирландской границе неприемлемы. Он добавил, что ждет от Лондона нового плана к октябрю.А председатель Европейского совета Дональд Туск сказал, что подготовленный британцами план по Brexit "не сработает", пишет The Daily Express.

Подчеркнуто холодно встретила Мэй на саммите и канцлер Германии Ангела Меркель. Она проигнорировала приветственный жест главы британского правительства и отказалась пожать ей руку, пишет британская пресса.

Впрочем, некоторые европейские политики демонстрировали готовность идти на компромиссы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что некоторые его коллеги просто стремятся "наказать" Великобританию. "Мне не нравится подход, при котором британцев наказывают просто потому, что они решили уйти", - сказал Орбан. Он назвал британцев великим народом, который достоин уважения и заключения честной и взаимовыгодной сделки.

Мэй в пятницу подверглась критике в газетах, которые, указав на ряд просчетов британского правительства при подготовке к саммиту ЕС, назвали его провальным для главы кабмина. По мнению аналитиков, неспособность британского премьера убедить европейских коллег принять предложение Лондона по Brexit ослабило позиции Мэй перед конференцией правящей Консервативной партии, которая должна начаться 30 сентября.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.