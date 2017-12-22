Великобритания и Польша обеспокоены использованием Россией пропаганды против других стран. "Мы договорились укреплять сотрудничество, направленное на борьбу с российской дезинформацией в регионе… и мы крайне обеспокоены попытками России использовать информацию как оружие", — заявила британский премьер Тереза Мэй в четверг, 21 декабря, после встречи со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Варшаве.
Damianas Greenas, Theresa May, Philipas Hammondas
© AFP / Scanpix

По словам Мэй, Кремль стремится подорвать систему, опирающуюся на международные нормы, но ему не удастся это сделать.

Коснувшись конфликта между ЕС и Польшей, вызванного реформой польских органов правосудия, Тереза Мэй отметила, что конституционно-правовые вопросы являются в первую очередь делом отдельных государств, и добавила: "В Европе мы все верим в правовое государство". Она приветствовала намерение Моравецкого встретиться с руководством Еврокомиссии и выразила надежду на то, что сторонам удастся найти приемлемое решение.

В свою очередь Матеуш Моравецкий выразил удовлетворение ходом переговоров между Еврокомиссией и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС. По его словам, Германия и Франция выработают самое лучшее решение в этой нелегкой ситуации.

Deutsche Welle
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