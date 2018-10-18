Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не против более длительного переходного периода после выходе ее страны из состава Европейского Союза ("Брекзита"). Это могло бы стать одним из вариантов для поиска компромисса с границей на острове Ирландия, указала Мэй на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 18 октября. Впрочем, по ее мнению, достаточно и нескольких месяцев, причем в самом крайнем случае. И Лондон, и Брюссель заинтересованы в том, чтобы между Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия не появилась жесткая граница, подчеркнула премьер.

Ранее Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года, но в спорах об условиях упорядоченного "Брекзита" выразил готовность пойти на уступки Лондону. В частности, глава делегации ЕС Мишель Барнье предложил продлить срок переходного периода после "Брекзита" еще на один год — до 2021 года, в течение которого для граждан и компаний не произойдет никаких изменений. Дата выхода намечена на 29 марта 2019 года. Однако на Мэй оказывают внутриполитическое давление радикальные сторонники "Брекзита", они настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с Евросоюзом, отмечает агентство AFP.

Договор о выходе Великобритании из ЕС планировалось согласовать еще до нынешнего саммита. Это позволило бы своевременно завершить процесс ратификации "Брекзита". Главное оставшееся препятствие на пути к консенсусу — вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией. Дублин настаивает на том, что эта граница не может быть жесткой. В то же время Лондон не соглашается на пограничный контроль между островом Ирландия и Великобританией.