Данному шагу, по всей видимости, будет предшествовать запланированная на 2 апреля серия показательных голосований (indicative votes). Спикер Палаты общин Джон Беркоу сформулирует список вопросов, касающихся компромисса по мягкому "Брекзиту" и предполагающих однозначные (да или нет) ответы. Они позволят определить, насколько парламентарии готовы к уступкам.
В случае провала своей четвертой попытки глава кабмина может инициировать проведение досрочных парламентских выборов. За них выступают и лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин, и шотландские националисты.
Провал в парламенте
В пятницу, 29 марта, члены Палаты общин в третий раз не одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказались 344 парламентария, за — 286 законодателей.
На этот раз голосование касалось лишь юридически обязывающего соглашения о "Брекзите". Политическая декларация, в которой обрисовываются будущие отношения между ЕС и Великобританией, из пакета документов была исключена.
Это было сделано, чтобы не нарушать постановление 415-летней давности, в соответствии с которым законопроект не может быть внесен на повторное голосование в течение одного и того же срока полномочий парламента.
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