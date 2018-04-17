Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте, заявила, что решение принять участие в операции по нанесению ракетных ударов по правительственным объектам в Сирии было оправдано с точки зрения закона и морали и направлено на предупреждение дальнейших страданий сирийского мирного населения.
Theresa May
© AFP / Scanpix

Однако лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал ракетный удар юридически сомнительным и обвинил Мэй в том, что она не вынесла решение об участии Британии в этой акции на обсуждение парламента.

Это не конец дискуссии: по просьбе Джереми Корбина во вторник в палате общин пройдут дополнительные трехчасовые дебаты, посвященное ракетному удару по Сирии и роли парламента в принятии подобных решений.

Русская служба Би-би-си представляет наиболее интересные высказывания премьера и лидера оппозиции, прозвучавшие в палате общин в понедельник:

Премьер-министр Тереза Мэй:

"Мы сделали это не потому, что нас попросил Дональд Трамп. Мы сделали это потому, что считали, что так поступить будет правильно, и мы в этом не одиноки".

"Многие заостряди внимание на том, к какому результату привели наши действия. Но на самом деле бездействие послало бы сигнал о том, что сирийский режим, и на самом деле другие тоже, может продолжать безнаказанно использовать это химическое оружие. Мы не можем позволить этому случиться".

"Я заявляю со всей ясностью, что ответственность парламента в том, чтобы требовать от меня отчета за подобные решения, и парламент будет это делать. Но моя ответственность как премьер-министра — в том, чтобы принимать эти решения, и я их буду принимать".

"Нет более тяжелого решения для премьер-министра, чем приводить в действие вооруженные силы. Это серьезная ответственность, но, к сожалению, есть случаи, когда необходимо такие решения принимать и, да, отвечать за них. Но идея о том, что мы никогда не приведем в действие наши вооруженные силы, совершенно неприемлема".

Джереми Корбин, лидер оппозиции:

"Нет более серьезного вопроса, чем вопросы жизни и смерти в ходе военной операции.

Правильно, что у парламента есть полномочия поддержать или остановить правительство в осуществлении запланированной военной операции".

"Нам явно нужен закон о военных полномочиях в этой стране, чтобы превратить этот теперь уже не работающий обычай в юридическое обязательство".

"Учитывая, что ни ООН, ни ОЗХО не расследовали химическую атаку в Думе, очевидно, что дипломатические и невоенные возможности не были полностью использованы".

"Хотя серьезные подозрения справедливо падают на правительство Асада, химическое оружие применяли и другие группы, участвующие в этом конфликте"

"Мы имеем гротескное зрелище более масштабной геополитической битвы, ведущейся чужими руками, в которой сирийский народ используется всеми сторонами в качестве пешек".

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