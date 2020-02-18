Более 120 врачей и психологов требуют прекратить "психологические пытки и медицинскую небрежность" в отношении основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он страдает от последствий семилетнего вынужденного нахождения на территории посольства Эквадора в Великобритании и заточения в тюрьме для особо опасных преступников Белмарш под Лондоном. Об этом говорится в воззвании экспертов, опубликованном британским медицинским журналом The Lancet во вторник, 18 февраля. Если 48-летний разоблачитель умрет, это будет означать, "что его запытали до смерти", указывают авторы письма. Пытки Ассанжа должны быть немедленно прекращены, ему должно быть гарантировано "оказание высококвалифицированной медицинской помощи, пока еще не поздно". Состояние здоровья Ассанжа, находящегося в тюрьме с апреля 2019 года, по словам его адвокатов, внушает серьезные опасения.

Дело Ассанжа

1 мая 2019 года британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. Кроме того, он ожидает решения о возможной выдаче Соединенным Штатам, где его хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. По 18 пунктам обвинения разоблачителю грозит 175 лет тюремного заключения.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. Основатель WikiLeaks, в частности, считал, что Швеция может экстрадировать его в США. После того как Эквадор лишил Ассанжа убежища, в апреле 2019 года британская полиция арестовала его в посольстве, предъявив ордер, выданный в июне 2012 года за неявку на судебное заседание по повестке.

В ноябре 2019 года в Швеции было прекращено расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании в 2010 году в связи с недостаточно убедительными доказательствами.