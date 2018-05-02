Медицинскую справку Трампа написал сам Трамп, утверждает его врач

"[Трамп] продиктовал эту справку целиком", - заявил доктор Харольд Борнштейн в интервью Си-эн-эн.

Белый дом пока никак не прокомментировал слова бывшего доктора Трампа.

Кроме того, доктор Борнштейн утверждает, что в феврале 2017 года телохранитель Трампа ворвался в его врачебный кабинет и унес оттуда всю документацию о здоровье Дональда Трампа.

В интервью Си-эн-эн доктор Борнштейн заявил, что медицинская справка Трампа 2015 года, в которой утверждалось, что тот будет "самым здоровым человеком, когда либо избранным на пост президента", не соответствовала его профессиональному заключению.

"Я просто придумал это на месте, подыграв ему", - утверждает врач.

Пока не ясно, почему Харольд Борнштейн решил рассказать об этом именно сейчас.

Что было написано в справке?

В справке описывается общее состояние здоровья Дональда Трампа и его выносливость, которые описаны как "невероятные".

Результаты замеров давления и других анализов описаны как "удивительно превосходные". В справке также упоминается, что Трамп за год похудел на 15 фунтов (около 7 кг).

Кроме того, в документе сказано, что кандидату не проводилось никаких операций в связи с раком или на суставах.

За несколько недель до того Дональд Трамп написал в "Твиттере", что справка доктора Борнштейна продемонстрирует его "совершенство".

"Мне повезло, что у меня замечательные гены", - написал тогда 70-летний Трамп в "Фейсбуке". Он стал самым пожилым новоизбранным президентом в истории США.

В январе текущего года, после того как в прессе начались обсуждения состояния психического здоровья Трампа, президент прошел трехчасовой медосмотр.

Тогда врач Белого дома Ронни Джексон сказал, что у него нет "никаких опасений по поводу когнитивных способностей или неврологических функций" президента.

"Рейд" в кабинете врача

Живущий и работающий в Нью-Йорке доктор Борнштейн утверждает, что 3 февраля 2017 года к нему в кабинет зашел один из личных телохранителей Дональда Трампа в сопровождении еще двух человек.

"Они провели здесь 25-30 минут, учинив приличный беспорядок", - рассказал Борнштейн в интервью Эн-би-си, добавив, что после этого инцидента он почувствовал себя "изнасилованным, испуганным и печальным".

По его словам, все документы о состоянии здоровья Трампа были изъяты.

Произошло это вскоре после того, как New York Times опубликовала статью, где доктор Борнштейн рассказывал, что прописывал Трампу лекарство, применяемое при лечении аденомы простаты и облысения у мужчин.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что инцидент был не "рейдом в кабинете" доктора Борнштейна, а "стандартной процедурой", так как медики Белого дома настаивают, что у них в распоряжении должна быть вся медицинская история президента.