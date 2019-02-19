Дочь и советник президента США Иванка Трамп не стала аплодировать словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которых было осуждение риторики Трампа. Об этом написало издание MediaIte.
Angela Merkel, Ivanka Trump, Donaldas Trumpas
© AFP / Scanpix

Издание отмечает, что в ответ на возмущения Меркель в связи с тем, что президент США Дональд Трамп рассматривает немецкие автомобили в качестве «национальной угрозы», последовала холодная реакция его дочери Иванки, пока остальные участники аплодировали канцлеру.

«Мы гордимся нашими автомобилями. Они производятся в Соединенных Штатах Америки», — сказала Меркель.

Канцлер ФРГ добавила, что крупнейший завод по производству автомобилей BMW находится не в Баварии, а в Южной Каролине.

Gazeta.ru
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