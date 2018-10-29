Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти в Латвии и Эстонии создали фактически зоны сегрегации и апартеида в центре Европы, ограничив русскоязычное население в целом ряде прав, передает РИА Новости.
Valentina Matvijenko
© RIA/Scanpix

"В центре Европы фактически созданы зоны этнической сегрегации и апартеида. Я имею в виду население в Латвии и Эстонии порядка 300 тысяч русскоязычного населения унизительным статусом "неграждан". Эти люди не только отстранены от участия в политике, но и ограничены в целом ряде прав", — заявила Матвиенко на Второй московской конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму в Москве.

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Спикер Совфеда отметила и рост русофобии, которая, по ее словам, используется "определенными силами на Западе, в некоторых других государствах" в качестве инструмента противодействия России и проводимой ею политике формирования многополярного мира.

"За примерами, как говорится, далеко ходить не надо. Все мы знаем, можем назвать поименно государства, где ведется открытая пропаганда враждебности, даже ненависти к представителям других народов, происходит героизация нацистских преступников и их сообщников. Где ограничивается право обучения, получения информации на родном языке, затрудняется доступ к сокровищницам национальной культуры", — заявила Матвиенко.

rus.delfi.ee
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