Матвиенко отметила, что гитлеровцы были разгромлены, "но ядовитый чертополох нацистской идеологии оказался живучим".

"В некоторых странах вновь проводятся факельные шествия под националистическими лозунгами, а на парады выходят люди с эсэсовскими нашивками.Возводятся памятники карателям. Принимаются абсолютно безнравственные законы, как это произошло недавно в Латвии, уравнивающие в правах нацистских преступников, у которых все руки в крови от невинных жертв, с теми, кто освобождал мир от коричневой чумы", — перечислила спикер Совфеда.

"Нацизму снова необходимо давать отпор. Для этого нужна консолидация здоровых общественных сил во всех странах. И я убеждена, что такие просветительские акции, как эта выставка, способствуют такой консолидации, не дают угаснуть исторической памяти и передают ее новым поколениям", — сказала Матвиенко.

Ранее российский Совет Федерациипризвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны" — российские депутаты назвали его "кощунственным актом". С возмущением против нового закона выступило и посольство России в Латвии.

Как сообщалось, в Латвии недавно был принят закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны, который уравнивает в правах ветеранов, участвовавших в глобальном конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР.