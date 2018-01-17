Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 января на открытии выставки, посвященной памяти жертв нацизма, обвинила Латвию в принятии абсолютно безнравственных законов и проведении факельных шествий. Об этом сообщает ТАСС.
Vladimiras Putinas, Valentina Matvijenko
© AFP/Scanpix

Матвиенко отметила, что гитлеровцы были разгромлены, "но ядовитый чертополох нацистской идеологии оказался живучим".

"В некоторых странах вновь проводятся факельные шествия под националистическими лозунгами, а на парады выходят люди с эсэсовскими нашивками.Возводятся памятники карателям. Принимаются абсолютно безнравственные законы, как это произошло недавно в Латвии, уравнивающие в правах нацистских преступников, у которых все руки в крови от невинных жертв, с теми, кто освобождал мир от коричневой чумы", — перечислила спикер Совфеда.

"Нацизму снова необходимо давать отпор. Для этого нужна консолидация здоровых общественных сил во всех странах. И я убеждена, что такие просветительские акции, как эта выставка, способствуют такой консолидации, не дают угаснуть исторической памяти и передают ее новым поколениям", — сказала Матвиенко.

Ранее российский Совет Федерациипризвал парламенты стран Евросоюза решительно осудить принятый в Латвии закон "О статусе участника Второй мировой войны" — российские депутаты назвали его "кощунственным актом". С возмущением против нового закона выступило и посольство России в Латвии.

Как сообщалось, в Латвии недавно был принят закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны, который уравнивает в правах ветеранов, участвовавших в глобальном конфликте, независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР.

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