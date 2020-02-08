В Масанчи компактно проживает диаспора дунган - говорящих на китайском языке мусульман.

Конфликт начался после того, как полицейские остановили в соседнем селе Сортобе автомобиль за несоответствие стандарту номера. У водителя обнаружились и другие административные правонарушения.

"Требования сотрудников полиции проследовать в участковый пункт полиции для установления личности водитель проигнорировал и попытался скрыться на автомобиле, вызвав тем самым у полицейских еще большие подозрения", - цитирует агентство КазТАГ пресс-служуб департамента полиции.

Нарушитель остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали сопротивление полицейским, нанеся им телесные повреждения, а также закидали камнями служебную машину. Двух участников нападения поместили в изолятор временного содержания.

После этого в село Масанчи начали стягиваться группы людей. После того, как в соцсетях начали распространяться сообщения о межэтническом конфликте, в полиции заявили, что между жителями произошла групповая драка, но конфликт локализован и находится под контролем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в Twitter, что в Кордайском районе Жамбылской области произошла "групповая драка из хулиганских побуждений", чем "попытались воспользоваться провокаторы", и также заявил о нормализации ситуации. Однако председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров заявил, что в Масанчи началась стрельба и ситуация ухудшается.

"Прибывшие молодчики подожгли более 10 домов в селе Масанчи и сейчас началась стрельба - прибывшие молодчики стреляют по людям, избивают, полиция ничего сделать не может. Люди ждут прибытия силовиков, но пока ситуация разворачивается по самому худшему сценарию", - рассказал Дауров вечером в пятницу. Позже он сообщил, что его избили, а почти все село Масанчи горит.

Только на следующий день, 8 февраля, президент Казахстана признал, что инцидент был серьезным. "Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и драки между местными жителями. Этой ситуацией воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на официальном сайте президента республики.

Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий, выяснить основные причины конфликта, организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. Токаев поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненых и строго наказать виновных.

"Сейчас важно успокоить население. Привлечь к этой работе авторитетных людей, а также Ассамблею народа Казахстана", - говорится в заявлении. Расследование находится под особым контролем генпрокуратуры. Комитету национальной безопасности и надзорному ведомству поручено "провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию".

"Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане, и в первую очередь провокаторы, нанесли ущерб нашему общему достоянию. <...> Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности", - заявил президент Казахстана.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил в субботу, что к эскалации конфликта и увеличению числа участников групповой драки привели действия провокаторов и очевидцев, которые "снимали происходящее на видео" и "призывали граждан к противозаконным действиям" через мессенджеры и социальные сети. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек.

47 человек задержаны, изъято два охотничьих ружья. Несколько десятков человек получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, в их числе двое сотрудников полиции. По словам Тургумбаева, участники драки оказали активное сопротивление полицейским и "грубое неповиновение их законным требованиям".

"Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан батыр. По периметру населенных пунктов и въездах к ним на автодорогах были выставлены блок-посты", - добавил министр. В результате конфликта, по предварительным данным, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомобиля. На месте происшествия продолжается осмотр, эта информация будет уточняться.

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев назвал причиной стычек бытовой конфликт. "Сейчас идут определенные следственные мероприятия, которые поминутно расскажут, что было, кто виноват, почему это произошло", - цитирует его ТАСС.

Заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев заявил, что "отдельные лица искажают произошедшие события, распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям". Он напомнил, что конституция республики "запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие", а нарушение этого требования влечет за собой уголовную ответственность "за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и распространение заведомо ложной информации".

Досудебное расследование ведется по статье 272 ("Организация и участие в массовых беспорядках"), а также по статье 99 ("Убийство") Уголовного кодекса Казахстана. Российские дипломаты проверяют информацию о том, есть ли среди пострадавших граждане РФ. Пока таких данных нет, сообщили РИА "Новости" в генеральном консульстве России в Алма-Ате.

Председатель ассоциации дунган сообщил КазТАГ, что число жертв погромов может достигать 11 человек, а "раненых очень много, больницы переполнены". Большинство погибших из сел Масанчи и Булар батыр. По мнению Даурова, если бы силовики отреагировали на сообщения о конфликте на сутки раньше, жертв можно было бы избежать. По его словам, ОМОН прибыл из Алма-Аты в 5:25 утра субботы по местному времени, сейчас омоновцы "на каждом углу, в каждом селе и контролируют ситуацию".

В агентстве сообщили, что в ночь на 8 февраля в редакцию пришло письмо, автором которого была указана председатель комитета информации министерства информации и общественного развития Ляззат Суйндик. Она рекомендовала "придерживаться официальной информации" о ситуации в Кордайском районе и напомнила об уголовной ответственности за распространение "заведомо ложной информации".

"Редакция КазТАГ в свою очередь обращает внимание официального органа на то, что данная "рекомендация" является не чем иным, как прямой цензурой, и действия руководителя комитета информации являются прямым нарушением пункта 1 статьи 20 (Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается) Конституции Казахстана", - заявили в агентстве.