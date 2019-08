Массовые убийства в США. Трамп встретился с родными жертв, на улице ждали протестующие

В ночь с четвертого на пятое августа в США произошло сразу два случая стрельбы в общественных местах - в техасском Эль-Пасо и Дейтоне, штат Огайо. В первом нападении погибли 22 человека, во втором - девять человек. Стрельба в Эль-Пасо в Техасе расследуется как акт внутреннего терроризма. Мотивы стрелка в Дейтоне пока не известны. После массовых убийств Трамп подвергся резкой критике за свои антииммигрантские высказывания. Многие оппоненты его заявления, как они считают, подстегивают радикалов.

В первую очередь Трамп посетил Дейтон. Конвой президента направился к больнице, где Трамп встретился с раненными, работавшими на месте стрельбы сотрудниками экстренных служб, а также с родственниками жертв.

У больницы собралась толпа протестующих, которые призывалии Трампа "что-нибудь сделать" и "положить конец ненависти". Перед тем, как Трамп вышел из больницы, протестующих отгородили от выхода машиной "скорой помощи", сообщают местные СМИ.

