По словам организаторов акции протеста, в ней приняли участие около 120 тысяч человек.
Если эту информацию подтвердят официально, акция станет самым массовым протестом в Чехии с "бархатной революции" 1989 года, после которой президентом ЧССР избрали правозащитника Вацлава Гавела.
Премьер-министр Бабиш отвергает обвинения в превышении полномочий, несмотря на появление черновой версии доклада ЕС, авторы которого требует возврата выделенных Чехии субсидий.
Кто вышел на улицы?
Группа "Миллион моментов за демократию" организовывала массовые протесты с конца апреля. В последний раз, около десяти дней назад, на акцию на Вацлавской площади вышло примерно 50 тыс. человек.
По словам организаторов, во вторник к протестам присоединилось в два раза больше людей. Если это правда, то это крупнейший протест в Праге за последние 30 лет.
В руках у протестующих были портреты Бабиша с надписью "уходи". Выступавшие со сцены обвиняли премьера в преступлениях.
Что случилось?
Бывший коммунист Андрей Бабиш - второй по размеру состояния гражданин Чехии.
Он пришел ко власти в 2017 году во главе популистской партии ANO, выступавшей на платформе из евроскептицизма и антикоррупционных обещаний.
Несмотря на кампанию за отставку Бабиша, его партия на выборах в Европарламент на прошлой неделе пришла первой, набрав 21,2% голосов.
В апреле нынешнего года чешская полиция потребовала предъявления Бабишу обвинений в мошенничестве с субсидиями ЕС. Эти обвинения Бабиш в прошлом отвергал. На фоне скандала министр юстиции Чехии подал в отставку, новым министром стала Мария Бенешова, чьей отставки тоже требовали протестующие.
В прошлую пятницу в прессу просочилась черновая версия доклада Еврокомиссии о Бабише, авторы которого пришли к выводу, что премьер должен вернуть ЕС несколько десятков миллионов евро, выданных в субсидиях.
Бабиш передал свой холдинг Agrofert в управление сыновьям за два месяца до того, как пришел к власти в 2017 году, однако в Еврокомиссии пришли к выводу, что он по-прежнему получает прибыль от группы.
От Бабиша могут потребовать вернуть около 17,5 млн евро. Сам он называет обвинения в свой адрес "грязной ложью".
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