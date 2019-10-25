Массовые протесты по всему миру: новый 1968 год или совпадение?

Что стоит за недовольством людей, и что у общего у этих протестов с российскими митингами?

Неравенство



Протестующих во многих странах объединяет разочарование в правящих элитах, которых они винят в несправедливом распределении богатств и коррупции.

В нескольких странах одновременно люди вышли на улицы, чтобы остановить повышение цен или введение новых налогов.

На прошлой неделе Ливан охватили самые массовые протесты за последние 15 лет. Все началось с решения правительства ввести налог на звонки в WhatsApp и других мессенджерах. Правительство вскоре отказалось от этого плана, но протесты не прекратились.

Митингующие указывают на неспособность правительства обеспечить базовые услуги — бесперебойную подачу электричества и воды, — а также крайне высокий внешний долг, составляющий около 150% ВВП страны. Припомнили и 16 миллионов долларов, которые премьер-министр страны Саад Харири подарил модели из Южной Африки, с которой он отдыхал на Сейшелах.

В понедельник правительство приняло программу реформ, по которой в том числе будут урезаны зарплаты политикам, но протесты продолжаются.

В Эквадоре митинги начались после решения правительства отменить субсидии на топливо, что привело к росту цен на бензин. Протестующие блокировали дороги, штурмовали парламент и участвовали в стычках с полицией. В итоге правительство согласилось принять их требование и отменить спорную меру.

В другой стране Латинской Америки похожее решение привело к аналогичным результатам. Когда правительство Чили объявило о повышении платы за проезд в автобусах и метро, тысячи людей вышли на улицы Сантьяго. Как и в Эквадоре, чилийские власти пошли на уступки протестующим, однако митинги не прекратились.

Коррупция и политические свободы



В Ираке массовые протесты привели к смерти 157 человек, согласно официальным данным, тысячи человек были травмированы. Демонстрации начались стихийно в начале октября, в них участвуют в основном молодые иракцы. Они недовольны коррупцией, безработицей, а также системой, в которой должности в правительстве распределяются по квотам для религиозных групп, а не по заслугам.

В сентябре в Египте тоже прошли протесты, вызванные обвинениями в коррупции против президента Абделя Фаттаха ас-Сиси, пришедшего к власти в результате военного переворота.

В Гонконге демонстрации не прекращаются с весны, когда правительство внесло в парламент законопроект об экстрадиции граждан властям континентального Китая. Законопроект был отозван, но несанкционированные акции продолжаются и сегодня. Протестующие требуют расширения избирательных прав, амнистии для демонстрантов и расследования полицейского насилия.

Protestai Indonezijoje © AFP/ Scanpix

Тактикой гонконгских протестов вдохновлялись и в Барселоне, где сотни тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против суровых приговоров лидерам движения за независимость Каталонии. Как и в Гонконге, протестующие в Барселоне заблокировали аэропорт.

Глобальное потепление



В октябре в 60 городах мира прошли протесты экоактивистов — среди них Лондон, Париж, Берлин, Амстердам и Сидней. Требование этих акций — принять срочные меры для сокращения загрязняющих выбросов в атмосферу.

В Лондоне участники движения Extinction Rebellion ("Бунт вымирающих") несколько раз заблокировали движение авто- и общественного транспорта в центре Лондона, в том числе работу трех станций метро в вечерний час пик. За время "осеннего восстания" движения полиция задержала больше 1,5 тысяч человек.

Новый 1968 год…



"Мир переживает новый 1968 год", — говорит Би-би-си Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru. Как и в 1968-м, разные страны оказались охвачены протестами, которые сильно отличаются по своей повестке.

"Во Франции в 1968-м студенты протестовали против буржуазных ценностей, старого истеблишмента и традиционных политиков. Парижские студенты делали вид, что вдохновлены социализмом и Мао Цзэдуном", — считает Баунов. Одновременно происходила "Пражская весна", у которой, наоборот, была капиталистическая и демократическая повестка, напомнил эксперт.

Общим у протестов и тогда, и сейчас было "взламывание статуса-кво".

"Люди так же недовольны разными вещами, но есть общее ощущение, что мировой порядок себя изжил и пора его менять, — добавил эксперт. — Обреченный гонконгский протест выглядит как политический, а на самом деле он — социальный. В Чили, где демократия европейского типа, есть фрустрация, что, несмотря на регулярную смену власти, ничего не меняется в социальном плане и жизнь остается трудной".

По словам Баунова, в Москве "все недовольство списывается на отсутствие демократии, но если бы Россия уже была демократической страной, она бы тоже была захвачена протестной волной, которая иначе бы выражалась".

Он предположил, что в мировой политике "существует цикличность, похожая на цикличность глобальных экономических кризисов, которые затрагивают самые разные экономики".

Или несвязанные протесты?



У митингов в разных частях мира "общего мало", напротив убежден Дмитрий Травин, профессор экономики и руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Даже схожие между собой по тактике протесты в Барселоне и Гонконге сильно отличаются по существу.

"Человечество постоянно протестует — год назад мы бы тоже нашли много протестов в разных точках мира", — добавил Травин.

"В России протесты связаны с господством авторитарного режима", — говорит эксперт. Недопуск независимых кандидатов в Мосгордуму — лишь повод, "протест вызывает само существование путинского режима".

Даже разные протесты в России затрагивают разные слои населения, считает Травин. Протест против мусорного полигона в Шиесе был вопросом "выживания" для жителей региона, в то время как в Москве на митинги выходят достаточно обеспеченные люди, которые "думают о развитии, а не о выживании".