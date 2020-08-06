В рамках исследования с 11 мая по 29 июля пациентов Курессаареского центра семейных врачей (954 человек) и центра семейных врачей Ярвеотса (1006 человек) протестировали на коронавирус и опросили.

Целью ученых было на основании составленной Больничной кассой случайной выборки установить наличие или отсуствие в крови участников исследования антител к коронавирусу. Выявление антител осуществлялось в лабораториях SYNLAB по методу ELISA. Наличие антител показывает, что человек сталкивался с коронавирусом.

Гипотеза ученых состояла в том, что переболевших коронавирусом людей в Эстонии намного больше, чем показывает государственная статистика, основывающаяся на результатах проб, взятых из носоглотки. Проведенные в двух регионах страны исследования эту гипотезу подтвердили.

По словам руководителя исследовательской группы KoroSero-EST-1 ассистента детского отделения инфекционных болезней Тартуского университета Пийи Йыги, среди принявших участие в исследовании пациентов центра семейных врачей Ярвеотса распространенность коронавируса составила 1,4%, среди пациентов Курессаареского центра семейных врачей — 6%. Это означает, что в Таллинне три человека из 200, а на Сааремаа шесть человек из 100 сталкивались с коронавирусом. Анализ данных показал, что в Таллинне масштаб распространения коронавируса в десять, а на Сааремаа в три с половиной раза больше, чем показывает государственная статистика.

”Например, на Сааремаа официальная статистка составляет 167 случаев на 10 000 жителей, в то время как на основании результатов анализов на антитела этот показатель составляет 597 случаев на 10 000 жителей”, — пояснила Йыги.

Исследование показало, что 80% людей с антителами не имели симптомов заболевания и 56% не имели явных контактов с больными COVID-19. Лишь 20% пациентов с антителами отметили, что имели какой-либо симптом, например, высокую температуру, насморк, боль в горле, тошноту, диарею или боль в груди.

По словам Йыги, в Эстонии, как и во многих других странах Европы, распрастранненность SARS-CoV-2 небольшая. ”У нас по-прежнему большая часть населения восприимчива к SARS-CoV-2. Это означает, что если мы не будем соблюдать общие правила (тщательно мыть руки, держать дистанцию, в случае болезни и при необходимости после поездок оставаться дома), то есть большая вероятность новой волны коронавируса”, — отметила Йыги.

KoroSero-EST-1 — пробное исследование, которое позволяет более эффективно провести общегосударственное исследование KoroSero-EST-2. В ходе KoroSero-EST-2 люди к участию приглашаться не будут. Для определения антител будут использоваться остатки анализов крови, поступивших в лаборатории SYNLAB. Ученым будет предоставляться только информация о регионе, где был сдан анализ, и о возрасте сдавшего кровь человека. Первые результаты исследования поступят в конце сентября.

Более подробно о KoroSero-EST можно прочитать на сайте исследования. Исследование было проведено при поддержке Правительства ЭР.