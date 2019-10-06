Масштабнее, чем в 2015: немецкий министр предупредил о новой массовой волне беженцев в Европу

Такой вывод Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции. "Мы должны больше помогать нашим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза. Мы слишком долго оставляли их одних", — отметил глава МВД.

Зеехофер отметил, что вместе с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сделает все возможное, чтобы миграционный кризис не повторился. Он уже получил по этому вопросу "полную поддержку федерального канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel)".

Ранее Афины потребовали от ЕС реформы соглашения по беженцам с Турцией. В Греции уверены, что мигранты, которые попадают на материковую часть страны, и у которых нет права на убежище, должны быть высланы назад в Турцию. Пока что это правило, закрепленное в соглашении ЕС и Турции, действует только для островов. В последние месяцы нагрузка на лагеря беженцев в Греции вновь резко выросла.

А в пятницу, 4 октября, Турция призвала Евросоюз помочь в переселении 2 миллионов сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии.