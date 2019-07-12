Новый вирус "Агент Смит" заразил более 25 миллионов устройств на Android по всему миру, пишет Business Insider со ссылкой на компанию Check Point Software.
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Как сообщает портале телеканала "Дождь", программа автоматически заменяет установленные приложения их "вредоносными" версиями, о чем пользователи могут никогда не узнать. Она также маскирует себя под связанное с Google приложение.

По данным Check Point Software, программа использует уязвимости Android для того, чтобы показывать пользователям мошенническую рекламу. Но вирус получает широкий доступ к устройству, его могут использовать для более опасных действий, в том числе кражу денег с привязанных банковских карт, отметили в Check Point Software.

Чтобы защититься, в компании рекомендовали устанавливать приложения лишь с надежных сайтов.

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