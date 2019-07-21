Марш проходил под лозунгом "Белосток - дом для всех". К нему присоединились около 800 человек. Тексты на их плакатах призывали обеспечить равенство полов и "свободу любви".
Помешать проведению шествия сторонников ЛГБТ-сообщества пыталась группа их противников, которые скандировали лозунги "Здесь Польша, а не Брюссель! Здесь не поддерживают извращенцев!" и бросали в идущих под радужными флагами и зонтиками людей камнями и яйцами.
На одном из перекрестков контрманифестанты попытались заблокировать "Марш равенства". В этот момент камни и бутылки полетели уже в направлении полиции. "Нам пришлось быстро реагировать, ответить. Полицейские использовали как шумовые гранаты, так и перцовый газ, физическую силу", - информировал журналистов пресс-секретарь местной полиции Томаш Крупа.
По его словам, в ходе марша были задержаны 20 человек, 16 из них были наказаны штрафами. Четверо подозреваются в разбое и нарушении неприкосновенности полицейского.
Марш в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке привел к беспорядкам и столкновениям с полицией
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